Seit Mittwoch fehlt von Nahom S. (15) und Tesfalem Z. (16) in Genf jede Spur. Die beiden Jugendlichen wurden laut Polizei zuletzt in einem Tram der Linie 14 Richtung Place de Bel-Air gesehen.

Darum gehts In Genf werden Nahom S. (15) und Tesfalem Z. (16) seit Mittwoch laut Kantonspolizei vermisst

Zuletzt wurden sie am Nachmittag in einem Tram der Linie 14 Richtung Place de Bel-Air gesehen

Beide sind schlank und haben schwarze Haare, die Justizpolizei sucht Zeugen und weitere Hinweise

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Genf werden zwei Jugendliche vermisst. Nahom S. (15) und Tesfalem Z. (16) haben sich seit Mittwoch, 21. Oktober 2026, nicht mehr bei ihren Familien gemeldet, wie die Kantonspolizei Genf mitteilt.

Zuletzt wurden die beiden am Nachmittag desselben Tages in einem Tram der Linie 14 gesehen. Das Tram fuhr in Richtung Place de Bel-Air. Eine genaue Uhrzeit nennt die Polizei nicht.

Nahom S. ist 15 Jahre alt, schlank und hat schwarze Haare. Er trug schwarze Adidas-Trainingshosen mit weissen Linien an den Seiten, eine schwarze Kapuzenjacke, ein weisses T-Shirt und schwarze Sneakers. Tesfalem Z. ist 16 Jahre alt, ebenfalls schlank und hat schwarze Haare. Er trug schwarze Trainingshosen, eine graue Jacke mit schwarzem Brustbereich und weisse Sneakers.

Beide Jugendlichen stammen laut Polizei aus Eritrea. Hinweise auf eine besondere Gefährdung nennt die Kantonspolizei Genf nicht. Die Genfer Justizpolizei sucht Zeugen und bittet Personen, die die beiden Jugendlichen gesehen haben, sich bei der Polizei oder beim nächsten Polizeiposten zu melden.