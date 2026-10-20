Juliana M. wird seit Dienstag, 13. Oktober, vermisst. Laut der Kantonspolizei Genf könnte sie sich in Lausanne oder Umgebung aufhalten. Die Frau ist gehörlos und braucht im Alltag Begleitung.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Genf sucht nach Juliana M.* Die Frau mit Jahrgang 2001 wurde am Dienstag, 13. Oktober 2026, letztmals gesehen. Laut Polizei könnte sie sich in der Stadt Lausanne oder in der Umgebung aufhalten.

M. ist gehörlos und hat eine intellektuelle Beeinträchtigung, heisst es in der Mitteilung der Genfer Polizei. Sie braucht im Alltag Begleitung und könnte nach Angaben der Polizei Anzeichen von Desorientierung zeigen.

Tattoo und weisser Pullover

Die Vermisste ist 165 Zentimeter gross und von normaler Statur. Sie hat braune Augen und braune Haare. Auf der linken Hand trägt sie ein Tattoo. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen weissen Pullover, dunkle Jeans und einen Rucksack.

Die Genfer Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Juliana M. gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sollen sich bei der Genfer Kriminalpolizei oder beim nächsten Polizeiposten melden.

*Name bekannt