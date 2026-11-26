Bei einem Unfall in Genf ist am Donnerstagmorgen ein Töfffahrer ums Leben gekommen. Der 2001 geborene Mann prallte bei der Zufahrt zur Route de Lausanne gegen ein Auto.

Darum gehts Ein 2001 geborener Töfffahrer starb am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Genf

An der Kreuzung mit dem Chemin de Chambésy prallte das Motorrad gegen die Front eines Autos

Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann vor Ort, die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen

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Am Donnerstag, 26. November 2026, kurz nach 10 Uhr ist es in Genf zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Kantonspolizei Genf mit. Beteiligt waren ein Töff und ein Auto.

Der Töfffahrer, geboren 2001, war auf der Zufahrt zur Route de Lausanne in Richtung Genf unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Chemin de Chambésy prallte er gegen die linke Front eines Autos. Die Lenkerin, geboren 1969, kam laut Polizei aus Pregny-Chambésy und fuhr auf diese Zufahrt.

Ein Zeuge kümmerte sich rasch um den Töfffahrer. Danach übernahmen eine Polizeipatrouille und die Rettungskräfte. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Die Brigade routière et accidents (BRA) ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Sie soll die genauen Umstände des Unfalls klären. Angaben zu möglichen Verletzungen der Autofahrerin machte die Polizei nicht.