DE
FR
Abonnieren

Auch Genfer Ex-Stadtpräsident
Letzte Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte zurück

Die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte sind nach Hause zurückgekehrt. Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf.
Publiziert: 20:57 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zum Konflikt zwischen Israel und Palästina
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen