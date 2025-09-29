DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
News
Netanyahu stellt seinen Friedensplan vor
«Hamas wird entwaffnet»
Netanyahu erklärt seinen Friedensplan
Netanyahu erklärt seinen Friedensplan an einer Medienkonferenz mit Donald Trump.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Teilen
Alles zum Konflikt zwischen Israel und Palästina
1:36
Trump mit grosser Ankündigung
«Geiseln sollen innerhalb 72 Stunden freikommen»
1:05
«Board of Peace» für Israel
Donald Trump kündet neues Friedenskomitee an
0:46
«Schritt Richtung Frieden»
Netanyahu lobt Trumps Plan
1:07
«Hamas wird entwaffnet»
Netanjahu erklärt seinen Friedensplan
0:54
Erstmals seit Kriegsausbruch
Uno bestätigt offiziell Hungersnot im Gazastreifen
0:56
Über 1000 Tote seit Mai
So sieht eine Essensausgabe im Gazastreifen aus
1:18
«Zustände sind unerträglich»
Über 80 Kinder in Gaza seit April verhungert
1:25
Trump will Übernahme
So geht es den Rückkehrern im Gazastreifen
0:46
Nach über 15 Monaten
Agam Berger und ihre Eltern fallen sich in die Arme
Heiss diskutiert
Meistgelesen