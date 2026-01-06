Am Dienstagmorgen kommt es im Raum Zürich auf einigen S-Bahnlinien zu Verspätungen. Die aktuellen Minusgrade haben zu einigen technischen Problemen geführt, wie die SBB auf Anfrage mitteilen.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen ist Frieren am Bahnsteig angesagt. Mehrere Leserreporter aus dem Raum Zürich melden sich bei Blick, weil ihre S-Bahnen nicht pünktlich fahren. Gemeldet wurden unter anderem Verspätungen zwischen Winterthur und Zürich, an der Goldküste und zwischen Lenzburg AG und Luzern. Als Gründe wurden teils wetterbedingte, teils technische Probleme angegeben. Was steckt dahinter?

Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, teilt auf Anfrage von Blick mit: «Es kommt aktuell zu verschiedenen Störungen. Manche Weichen funktionieren bei der grossen Kälte nicht richtig. Auch bei der Wiederinbetriebnahme der Züge heute früh gab es Probleme und Verspätungen.»

Auch Raum Basel betroffen

Schuld an den Problemen seien die tiefen Temperaturen der letzten Tage. Vielerorts lagen diese bei -10 Grad oder weniger. Schärli betont: «Die Züge fahren, es kommt aber noch zu Verspätungen.»

Auf der Störungsseite der SBB wird zudem eine Einschränkung bis 9 Uhr zwischen Basel SBB und Laufen angegeben. Betroffen sind die Linien S3 und S31. Pendler müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.