Der Donnerstag schenkt uns zunächst viel Sonne, ab dem Nachmittag schleichen sich im Osten Wolken und Schauer ein.

Darum gehts Sonniges Wetter mit zunehmender Bewölkung und lokalen Schauern erwartet

Angenehme Temperaturen um 20 Grad halten bis zum Wochenende an

Ab Dienstag wechselhaftes Wetter mit Gewittern und Schauern prognostiziert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gute Nachrichten für alle Sonnenhungrigen – obwohl es erst mal nicht danach aussieht! Denn der Donnerstag begrüsst uns zwar noch mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen jedoch von Nordosten her zunehmend Wolkenfelder auf, die sich bis Sonntag halten. Östlich der Schweiz dehnt sich zudem ein Tief aus, das Feuchtigkeit mit sich bringt. Die treffe vor allem den Osten der Schweiz, sagt Meteorologe Roger Perret von «Meteo News» zu Blick. Am Nachmittag ziehen hier und in den Bergen Schauer auf.

Im Westen und Süden bleibt es hingegen trocken. Mit Temperaturen um die 20 Grad ist es auch weiterhin angenehm. Dieser Temperaturtrend setzt sich bis Ende der Woche fort. Nur am Freitag wird es leichter kühler, da die Bise zügig bläst, so Meteorologe Peret. Der aufkommende Nordwind sorgt jedoch dafür, dass es trocken bleibt. Die Sonne schenkt uns weiterhin recht viel Sonnenschein.

Am Wochenende noch mal Sonne tanken

Auch am Wochenende bleibt uns die Sonne überall treu, während die Bise nachlässt. «Spektakuläre Veränderungen gibt es nicht, das Wetter zeigt sich von seiner angenehmen Seite», erklärt Perret. Mit den Temperaturen geht es wieder etwas hinauf. Im 20-Grad-Bereich lässt es sich daher gut draussen geniessen.

Das ist auch nötig, denn bereits ab Dienstag zeigt sich das Wetter wieder von seiner wechselhaften Seite. «Ein Tief im Westen bringt Gewitter und Schauer mit sich», weiss der Meteorologe. Es sei für diese Jahreszeit normal, dass es lokal heftiger gewittern kann. Die Temperaturen bleiben weiterhin bei 20 Grad. «Es gibt also ein richtiges Wischi-Waschi-Wetter», verdeutlicht der Meteorologe.