Eine deutsche Lehrerin entdeckte nach ihrem Umzug in die Schweiz die Welt der Helvetismen. Auf Instagram teilt sie ihre Sprachabenteuer – und sorgt für Begeisterung in den Kommentaren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Lehrerin von Helvetismen nach Umzug in die Schweiz verwirrt

Begriffe wie Klebi, Bostitch und Thek sorgten für Verwirrung

Lob für ihr Schweizerdeutsch: «Extrem gut nach nur zwei Jahren»

Marian Nadler Redaktor News

Deutsche, die zum Arbeiten in die Schweiz kommen, sind oft verblüfft, wie viele ihnen unbekannte Helvetismen es gibt. So erging es auch einer Lehrerin, die seit zwei Jahren in der Schweiz unterrichtet und mittlerweile den Instagram-Account @alman.zu.buenzli auf Schweizerdeutsch betreibt. In einem neuen Video nennt sie mehrere Begriffe, die bei ihr zunächst Verwirrung auslösten.

«Als ich in der Schweiz angefangen habe, musste ich viele neue Wörter lernen», sagt sie zu Beginn. «Am Anfang sind Kinder zu mir gekommen und haben gefragt: Haben Sie einen Klebi?»

Die Deutsche habe dann einen Klebestift rausgeholt. Die Kinder hätten sie aber darüber aufgeklärt, dass es sich dabei nicht um einen Leimstift handelt. Gemeint war Klebeband. Lange habe sie nicht verstanden, dass man zum Klebestift in der Schweiz «Liim» sagt.

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Bostitch, Thek und Klebi sorgen bei Deutscher für Verwirrung

Was manchmal auch noch passiere, sei, dass die Kinder einen Bostitch brauchen würden. Die Deutsche musste zuerst an Post-its denken. Wieder falsch! Die Kinder meinten natürlich einen Tacker. «Weil in der Schweiz ist ein Tacker vom Hersteller Bostitch», erklärt sie ihren Nicht-Schweizer Followern. «Ein anderes Wort, was ich auch noch lernen musste, ist Thek.»

In den Kommentaren werden weitere Wörter gesammelt, die Deutsche vermutlich noch nie gehört haben. «Ufzgi = Hausaufgaben, Ströfzgi = Strafaufgaben, Chindsgi = Kindergarten, Fötzele = Müll aufsammeln», schreibt etwa eine Nutzerin. «Chübel für Abfalleimer», liest man an anderer Stelle.

Auch gibt es viel Lob für das Schweizerdeutsch der Lehrerin. «Du sprichst extrem gut Dialekt nach nur zwei Jahren in der Schweiz», findet ein Kommentarschreiber. «Sympathisch, du machst das gut», meint ein anderer.

Podcast: Deutsche Promis haten Schweizerdeutsch

Doch nicht jeder Deutsche kann mit Schweizerdeutsch etwas anfangen. Erst vor wenigen Tagen echauffierten sich zwei deutsche Promis in einem Podcast. Comedian Nizar (42) wählte dabei einen fiesen Vergleich: «Die reden so, als hätten sie einen Schlaganfall.»

0:38 Komiker über Schweizerdeutsch: «Die reden, als hätten die einen Schlaganfall»

Moderator Serdar Türkyilmaz pflichtete ihm bei. «Da kriegst du wirklich Ohrenkrebs von.» Der Podcast-Host ging sogar noch weiter. «Das ist eine Sprache, die sollte man verbieten.»

Auch die Videobeschreibung spricht Bände. «Schweizerdeutsch ist Körperverletzung.» Die beiden Beteiligten leben in Westdeutschland.

Welche Begriffe fallen dir noch ein? Schreibe es uns gerne in die Kommentare.