Stau, Stau, Stau. Vor dem Gotthard ist das nichts neues – Geduld ist trotzdem immer gefragt. Auch am Samstag müssen Reisende eine grosse Portion Durchhaltevermögen mitbringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel am Samstagmorgen

Aktuelle Wartezeit beträgt rund 100 Minuten Richtung Süden

Keine Staus auf San-Bernardino-Tunnel oder A13 bei Chur

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ob an Ostern, Pfingsten oder in den Sommerferien – vor dem Gotthard staut es. Davon ist auch der heutige Samstag nicht ausgenommen. Kurz nach 7 Uhr morgens zeigt ein kurzer Blick auf die TCS-Webseite zum Gotthard-Stau: Bereits jetzt zieht sich die Blechlawine über zehn Kilometer hin.

Nun ist Geduld gefragt. Die Wartezeit beträgt momentan rund 100 Minuten. Freie Fahrt gibts dafür für alle, die Richtung Norden unterwegs sind. Auch auf Ausweichenrouten gen Süden, wie dem San-Bernardino-Tunnel oder der A13 bei Chur, liegen derzeit keine Staumeldungen vor.