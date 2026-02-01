Ärzte verlieren Kampf um Schweizer (†18)

Von Johannes Hillig, Redaktor am News-Desk

Die Ärzte kämpften um sein Leben. Vergeblich! Ein Monat nach der Horror-Nacht von Crans-Montana ist ein Schweizer (†18) am Samstag verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilt. Wo das Opfer in Behandlung war, blieb zunächst offen.

Wie Blick weiss, starb der 18-Jährige im Unispital. Auf Anfrage teilt das USZ mit, aktuell würden fünf weitere Schwerverletzte dort behandelt. Ihr Zustand? «Alle sind weiterhin in einem kritischen Zustand», so Sprecher Marcel Schlatter zu Blick.

Die Gemeinde, in der seit Freitag Rennen im Ski-Weltcup stattfinden, hat mehrere Gedenkveranstaltungen geplant, darunter eine kurz vor 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt läuteten alle Kirchenglocken im Ort. Später am Tag findet in der Kathedrale von Sitten eine Gebetswache statt.



Vor der Abfahrt der Männer im Ski-Weltcup gedachten Bundesrat Martin Pfister, der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay und Nationalratspräsident Pierre-André Page am Ort der Gedenkstätte der Opfer des Brandes.