In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf kam es am Wochenende zu einem Todesfall. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt, wurde der 41-Jährige reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos.
Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Mannes feststellen, wie die Zürcher Justizdirektion mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich habe die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.
