DE
FR
Abonnieren

Todesfall in JVA Pöschwies
41-jähriger Mann tot in Zelle aufgefunden

Am Samstagnachmittag wurde ein Inhaftierter in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.
Publiziert: 15:43 Uhr
Teilen
Anhören
In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies ist am Samstagmittag ein Inhaftierter tot aufgefunden worden. (Symbolbild)
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf kam es am Wochenende zu einem Todesfall. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt, wurde der 41-Jährige reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos.

Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Mannes feststellen, wie die Zürcher Justizdirektion mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich habe die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen