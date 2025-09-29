Am Samstagnachmittag wurde ein Inhaftierter in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies ist am Samstagmittag ein Inhaftierter tot aufgefunden worden. (Symbolbild)

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf kam es am Wochenende zu einem Todesfall. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt, wurde der 41-Jährige reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos.

Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Mannes feststellen, wie die Zürcher Justizdirektion mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich habe die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.