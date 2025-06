Strafvollzug Häftling im Gefängnis Biberbrugg SZ tot aufgefunden

In einer Zelle im Gefängnis in Biberbrugg SZ ist am Sonntag ein Häftling reglos aufgefunden worden. Der Mann verstarb trotz sofortiger Reanimation, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit.

Publiziert: 12:58 Uhr | Aktualisiert: vor 44 Minuten