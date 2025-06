In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH ist ein Häftling tot aufgefunden worden.

In der JVA Pöschwies ist ein Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Foto: KEYSTONE

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Mittwochmorgen ist ein Häftling in der JVA Pöschwies reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Das schreibt der Kanton Zürich in einer Medienmitteilung. Der aufgebotene Arzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen 27 Jahre alten Marokkaner.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland habe, wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich, eine Untersuchung eingeleitet, heisst es weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft bestehen gemäss Mitteilung keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.