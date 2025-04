Todesursache wird abgeklärt Italiener stirbt in Gefängniszelle in Witzwil BE

Ein 42-jähriger Italiener ist in der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen BE verstorben. Die genaue Todesursache wird abgeklärt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.