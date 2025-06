1/10 Es ist heiss. Daher sollte man ausreichend trinken. Foto: shutterstock

Darum gehts Der Sommer bringt Hitze bis 36 Grad, Tipps zur Abkühlung und Erfrischung

Feuchte Tücher, kühle Bäder und Handfächer bieten schnelle Erleichterung

Täglich 2,5 bis 3 Liter trinken, eiskalte Getränke und Alkohol vermeiden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es laufen einem schon vom Nichtstun die Schweissperlen von der Stirn. Der Sommer ist da – und wie. Die Sonne gibt mächtig Gas. Bis zu 36 Grad am Tag. Und in der Nacht sieht es auch nicht besser aus. Experten sprechen von Tropennächten. Was also tun? Hier ein paar Möglichkeiten.

1 Wie kann ich mich schnell abkühlen?

Ein feuchtes Tuch im Nacken oder um Arme und Beine kann den Körper kühlen. Auch kühlende Bäder für Arme oder Füsse lindern die Hitze. Ein einfacher Handfächer verschafft ebenfalls Abhilfe, es muss nicht immer ein Ventilator sein. Wer die Beine zudem immer mal wieder für einige Minuten hochlegt, entlastet die Gefässe und beugt Schwellungen vor.

2 Wie sinnvoll ist ein Ventilator?

Ventilatoren senken zwar nicht die Raumtemperatur, wirken aber erfrischend auf der Haut. Hilfreich ist auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern.

3 Wie oft sollte ich mich mit Sonnencreme eincremen?

Wer das Haus verlässt, ist der Sonnenstrahlung ausgeliefert. Das gilt nicht nur für den Sommer, sondern für das ganze Jahr. Darum raten Experten auch dazu, statt einer Tagescreme eine gute Sonnencreme im Gesicht aufzutragen. Denn: Die Sonnenstrahlung sorgt nicht nur für schmerzhaften Sonnenbrand, sondern auch für eine vorzeitige Hautalterung. Im Klartext: Falten!

4 Gilt das auch für das Büro?

Ja. Klingt vielleicht paradox. Aber auch wenn man nur im Büro sitzt, sollte man sich vor der Sonne schützen. Vor allem dann, wenn du am Fenster sitzt. Denn: Die meisten Fenster blockieren zwar UVB-Strahlen, die Sonnenbrand verursachen. Gegen UVA-Strahlen sind sie allerdings nahezu machtlos. Diese Strahlen sorgen für Hautalterung und sind ebenfalls mitverantwortlich für Hautkrebs. Und: Vielleicht geht man in der Mittagspause mit Kollegen raus in die Sonne oder wartet auf den Bus oder das Tram, wenn man auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause ist.

2:42 So muss man reagieren: Was tun bei Hitzschlag oder Sonnenstich?

5 Muss man bei Sonnencremes etwas beachten?

Wichtig ist der Lichtschutzfaktor (LSF). Eine Sonnencreme schützt nie zu 100 Prozent vor der Strahlung, sondern verlängert lediglich den Eigenschutz der Haut. Wie lange, verrät eben der Lichtschutzfaktor: Ein LSF 20 verlängert die Eigenschutzzeit um den Faktor 20. Für Kinder wird der höchste Schutz empfohlen: LSF 50+.

6 Was hilft beim Einschlafen?

Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfiehlt sich vor dem Zubettgehen eine kühle, aber nicht zu kalte Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen – das bringt dem Körper Abkühlung.

Ausserdem empfiehlt sich ein leichter, luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Sie können Schweiss gut aufnehmen – immerhin schwitzt der Körper nachts bis zu einem halben Liter Flüssigkeit aus.

7 Wie viel sollte ich trinken?

Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideal sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst.

8 Und was ist mit eiskalten Getränken?

Eiskalte Getränke können Magenbeschwerden verursachen. Zudem muss der Körper mehr arbeiten, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen. Auf Alkohol sollte besser verzichtet werden. Er weitet die Gefässe, was das Herz noch mehr belastet.

9 Muss der Kühlschrank auf höchster Stufe laufen?

Nein – zum Frischhalten von Lebensmitteln reichen sechs bis acht Grad Celsius völlig aus. Grundsätzlich sollten elektrische Geräte, die nicht unbedingt gebraucht werden, abgeschaltet werden. Denn jeder Computer und jede Lampe strahlt Wärme ab.

10 Wann sollte ich lüften?

An sehr heissen Tagen am besten zwischen dem Abend und den kühleren Morgenstunden bei weit geöffnetem Fenster lüften – wenn die Luft draussen kühler ist als drinnen. Durchzug hilft. Tagsüber sollten Fenster und Türen verschlossen bleiben.