Erst Pannenstreifen, dann zehn Kilometer als Geisterfahrer: Ein Zürcher hat im Oktober die A2 bei Faido TI in eine Horrorstrecke verwandelt. Am Ende lagen zwei Polizisten schwer verletzt im Spital. Nun muss er in U-Haft.

Darum gehts Ein 58-jähriger Zürcher überholte auf der A2 bei Faido Autos über den Pannenstreifen und bremste

Vor dem Gotthardtunnel wendete er, fuhr zehn Kilometer falsch und durchbrach eine Sperre auf der A2

Nach der Behandlung muss der verletzte Fahrer in U-Haft, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 58-jähriger Zürcher begann am Abend des 22. Oktober auf der A2 bei Faido TI, in Fahrtrichtung Norden, plötzlich andere Autos über den Pannenstreifen zu überholen. Schliesslich bremste er im Schneckentempo den Verkehr aus und fuhr so mitten auf der Fahrspur.

Als eine Polizeipatrouille ihn anhalten wollte, donnerte er mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Kurz vor dem Gotthardtunnel wendete der Mann sein Fahrzeug und fuhr rund zehn Kilometer als Geisterfahrer in Richtung Süden. Anschliessend kehrte er erneut um, durchbrach eine Strassensperre und kollidierte schliesslich im Piumogna-Tunnel mit einem Polizeiauto. Zwei Tessiner Polizisten wurden schwer verletzt.

Nun kommt heraus: Der Fahrer, der ebenfalls verletzt wurde, muss nach Abschluss seiner medizinischen Pflege in Untersuchungshaft. Dies berichtet «Corriere del Ticino» unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Diese Strafen kommen infrage

Dem Fahrer droht eine empfindliche Strafe. Es kommen mehrere Straftatbestände infrage.

Besonders schwer wiegt, dass er:

auf der Autobahn andere Fahrzeuge über den Pannenstreifen überholte,

anschliessend rund zehn Kilometer als Geisterfahrer unterwegs war,

eine Strassensperre durchbrach,

schliesslich mit einem Polizeiauto kollidierte und dabei Personen verletzt wurden

Eine grobe Verkehrsregelverletzung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Bei einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung könnte die Freiheitsstrafe mindestens ein und höchstens vier Jahre betragen. Auch eine Gefährdung des Lebens kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft werden.