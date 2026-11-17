Der Bund warnt für Dienstag vor Sturm im Flachland und im Jura: Von 8 Uhr bis Mittwochmorgen gilt teils Gefahrenstufe 3. In Teilen der Westschweiz kommt starker Regen dazu.

Darum gehts Der Bund warnt am Dienstag im Flachland und Jura vor Sturm mit Gefahrenstufe 3 bis Mittwochmorgen

Die Schneefallgrenze sinkt bald bis auf 1200 Meter, in den Bergen wird viel Neuschnee erwartet

Der Bund empfiehlt, Wälder zu meiden, lose Gegenstände zu sichern und bei Sturm langsam zu fahren

Daniel Macher Redaktor News

Der Schweiz steht ein stürmischer Dienstag bevor. Der Bund hat für mehrere Regionen die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgerufen. Besonders betroffen sind das Flachland und der Jura. Die Warnung gilt von Dienstag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr. In weiteren Regionen gilt Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr).

Zusätzlich warnt der Bund in Teilen der Westschweiz vor starkem Regen. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 10 und 15 Grad. Verbreitet ist mit teils kräftigen Niederschlägen zu rechnen.

Das bedeutet Gefahrenstufe 3

Bei Sturm der Gefahrenstufe 3 können Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Auch einzelne Dächer können beschädigt werden. Leicht befestigte, grossflächige Gegenstände wie Zelte oder Baugerüste können umkippen.

Zudem kann es zu Beeinträchtigungen im Strassen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr kommen. Auf den Strassen besteht insbesondere durch starken Seitenwind eine erhöhte Unfallgefahr.

So sollte man sich verhalten

Der Bund empfiehlt, Wälder, Alleen und baumreiche Gebiete zu meiden. Lose Gegenstände im Freien sollten vor dem Sturm befestigt und Sonnenstoren hochgezogen werden. Aufenthalte auf Dächern, an Gebäudekanten oder auf Felsvorsprüngen sind zu vermeiden.

Ausserdem sollte man auf herabfallende Gegenstände wie Dachziegel, Äste oder Stromleitungen achten. Autofahrer sollten insbesondere auf exponierten Strecken und Brücken mit starkem Seitenwind rechnen, langsam fahren und genügend Abstand halten. Fahrzeuge sollten wenn möglich nicht im Freien parkiert werden.

Habt ihr Bilder vom Sturm?

Wie erlebt ihr den Sturm in eurer Region? Habt ihr eindrückliche Bilder oder Videos von umgestürzten Bäumen, heftigen Windböen oder den Auswirkungen des Unwetters? Dann schickt uns eure Aufnahmen und Eindrücke!

Per Mail an redaktion@blick.ch oder via WhatsApp an 079 813 80 41. Wir freuen uns auf eure Leserbilder!