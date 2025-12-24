Ein einstündiger Stromausfall trübt den Heiligabend in der Region rund um Langenthal BE. Die Bewohner müssen es sich ganz altmodisch mit Kerzen gemütlich machen.

Ein dunkler Heiligabend für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Kestenholz SO. Um 18 Uhr am Mittwoch gingen im ganzen Dorf plötzlich die Lichter aus. Den Strassenlaternen, Lampen und Herdplatten fehlte der Saft.

Fotos aus der Gemeinde zeigen, wie nur noch ein schummriger Lichtschein in den Fenstern der Häuser zu sehen ist. «Alle sitzen mit Kerzen und Taschenlampen am Tisch», erzählt ein Blick-Journalist, der den Heiligabend in der Gemeinde verbringt. Ein Stromausfall verdunkelt den Menschen in Kestenholz den Heiligabend.

Ganze Region lag im Dunkeln

Die Solothurner Gemeinde ist nicht die einzige, die von diesem Stromausfall betroffen ist. In der Region nördlich von Langenthal BE ist es an diesem Heiligabend an mehreren Orten dunkel. «Der Strom ist zweimal ausgefallen, das erste Mal für fünf Minuten und das zweite Mal für eine halbe Stunde», meldet etwa ein Leser aus Aarwangen BE. Auch betroffen waren etwa die Berner Gemeinden Wynau und Schwarzhäusern sowie Wolfwil SO.

Störungsgrund wird ermittelt

Das Energieunternehmen «BKW», das für die Stromversorgung der Region zuständig ist, bestätigt den Stromausfall gegenüber Blick. Gründe dafür waren Eis auf den Stromleitungen sowie der Wind. Der Stromausfall dauerte je nach Ort zwischen 30 Minuten und einer Stunde.

Nach spätestens 60 Minuten seien alle von dem Ausfall betroffenen Haushalte wieder am Netz gewesen. Insgesamt waren über 3500 Kunden des Unternehmens in mindestens fünf Gemeinden vom Stromausfall betroffen.

Die Reaktionen auf den Stromausfall sind unterschiedlich. «Wir nehmen es mit Humor und geniessen das Kerzenlicht», erzählt der Blick-Journalist vor Ort. Andere Bewohner von Kestenholz sind weniger erfreut. «Wir sassen lange komplett im Dunkeln», schreibt ein Leser aus der Solothurner Gemeinde. Sein Weihnachtsfest sei vom Stromausfall getrübt worden.