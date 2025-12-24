Ob in den Bergen, am Meer oder ganz klassisch im Familienkreis – die Weihnachtspläne der Stars könnten kaum unterschiedlicher sein.

Darum gehts Deutsche Promis feiern Weihnachten unterschiedlich: Sonne, Ruhe oder Familientrubel

Ann-Kathrin Götze fliegt seit zwölf Jahren immer nach Dubai

Während die einen Weihnachten mit Sonne und Palmen verbinden, setzen andere bewusst auf Familie, Ruhe und feste Rituale. Die Nachrichtenagentur spot on news hat Deutschlands Promis nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

Ann-Kathrin Götze (36) bleibt einer langjährigen Tradition treu: «Wir fliegen seit zwölf Jahren immer nach Dubai, dieses Jahr auch.» Die Influencerin nutzt die Winterpause ihres Mannes, Fussballer Mario Götze (33), für den Urlaub. Weihnachtsstimmung komme dennoch auf: «In Dubai ist tatsächlich alles total opulent und weihnachtlich bis zum Umfallen dekoriert.» Am 25. Dezember stehe zudem ein klassisches Dinner an – «und das Christkind kommt auch vorbei».

Auch TV-Koch Roland Trettl (54) und seine Partnerin Miriam Höller (38) zieht es in die Sonne. «Wir werden wahrscheinlich in der Sonne feiern», verriet er. Wohin genau, hielt er offen. Wichtig sei vor allem das Miteinander: «Es wird aber trotzdem kuschelig – wir können auch in der Sonne kuscheln.»

Ruhe, Meer und Berge

Ganz anders plant Roland Kaiser (73) die Feiertage - wenn auch ebenfalls mit Meerblick. Der Schlagerstar feiert «ganz ruhig mit der Familie auf Sylt». Für ihn steht Entschleunigung im Vordergrund: «Die Seele baumeln lassen und sich auf die Dinge besinnen, die wirklich wichtig sind.»

Riccardo Simonetti (32) bleibt seiner Heimat treu: «Ich feiere Weihnachten in Bayern bei meiner Familie. Die Bergwelt passt definitiv gut zum Fest. Mal gucken, ob es dieses Jahr Schnee gibt.» Sänger Oli P. (47) verbringt die Feiertage bei der Familie seiner Frau im Erzgebirge. «Gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsam ausruhen», beschreibt er das Programm. Danach wartet Arbeit: An Silvester moderiert er als Co-Host neben Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner im ZDF.

Grossfamilien-Trubel mit Herz

Bei Cheyenne Ochsenknecht (25) wird es trubelig. Auf ihrem Hof in der Steiermark versammelt sich die ganze Familie. «Es wird laut, chaotisch und sehr herzlich – genau so, wie Weihnachten eben sein sollte», schwärmt die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht. Gemeinsames Kochen, spielende Kinder im Freien und lange Abende gehören fest dazu.

Ähnlich chaotisch geht es bei Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (36) und ihrem Ehemann Tom Beck (47) zu. Mit vier Geschwistern, die alle Kinder haben, bleibe es nie ruhig. «Egal, wie laut es ist oder ob das Essen kalt wird – wir haben jedes Jahr wunderschöne Abende zusammen», sagt sie. Dieses Jahr könnte erstmals die gesamte Familie beider Seiten gemeinsam feiern.

Feste Rituale und neue Orte

Hans Sigl (56) setzt auf ein bewährtes Konzept: «Mit Raclette, um 19 Uhr geht es los und die ganze Familie ist da.» Um 22 Uhr öffnet der «Bergdoktor» die Türen zum Open House für Freunde. Model Eva Padberg (45) feiert erstmals im neuen Zuhause – mit Mann, Tochter und Hund. «Dieses Jahr ist alles etwas spontaner, wir feiern das erste Mal im neuen Haus», sagt sie. Sarah Engels (33) setzt auf Gemütlichkeit: «Ganz gemütlich, mit gutem Essen, viel Lachen und natürlich dem Öffnen der Geschenke.»

Semino Rossi (63) übernimmt an Weihnachten traditionell den Platz am Herd. «Wir sind mit unseren Kindern und Enkelkindern zu Hause und feiern ein besinnliches Weihnachtsfest. Weihnachten ist es Tradition, dass ich für die ganze Familie koche. Dieses Jahr koche ich eine Paella.»

Persönliche Töne

Nach einem bewegenden Jahr steht für Henning Krautmacher (68) vor allem die Familie im Mittelpunkt. «Meine Mutter ist im Februar verstorben. Sie wird an Weihnachten besonders fehlen. Wir werden dennoch wie jedes Jahr mit der Familie feiern.» Direkt nach den Feiertagen geht es für die Höhner-Legende und seine Frau nach Spanien, wo die beiden an Silvester ihren Hochzeitstag feiern.

Bei Laura Maria Rypa (33) gestalten sich die Feiertage dieses Jahr anders als erwartet. Am 23. Dezember kämpfte ihr Sohn Leano (1) mit 40 Grad Fieber und auch sie selbst ist alles andere als fit, leidet unter «Schüttelfrost, Gliederschmerzen, totale Erschöpfung», wie sie auf Instagram mitteilt. Ihr Ex-Partner Pietro Lombardi (33) lässt es sich aber dennoch nicht nehmen, seine beiden Kinder an Heiligabend zu besuchen. Er postete ein Selfie vom Sofa und dabei wird klar: Hier gibt es zwei Lager. Das gesunde mit ihm und Amelio (2) und das kranke von Laura Maria Rypa und Amelio. Zum Glück ist das Sofa genügend gross, um einen gewissen Sicherheitsabstand einzuhalten.