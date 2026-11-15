In der Schweiz nehmen akute Atemwegsinfekte deutlich zu: In der Woche vom 2. bis 8. November stiegen die Arztkonsultationen um 48 Prozent. Blick zeigt, welche Hausmittel wirklich gegen die Symptome helfen.

Darum gehts In der Schweiz stiegen Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfekte innert einer Woche um 48 Prozent

Corona-Meldungen nahmen seit Anfang Oktober von 120 auf 380 Fälle pro Woche zu, besonders häufig im Umlauf ist derzeit die Variante XFG

Vitamin C über Bedarf hilft meist nicht, Alkohol kann Entzündungen bei Infekten verstärken

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Auch wenn die erste Grippewelle weiterhin auf sich warten lässt: In der Schweiz wird bereits heftig geschnieft, geschnoddert und gehustet. Der Grund dafür liegt in der Zunahme von Atemwegsinfekten durch Viren wie zum Beispiel dem Coronavirus.

Wie «20 Minuten» berichtet, nahmen die Erstkonsultationen wegen akuter Atemwegsinfektionen in der Woche vom 2. bis 8. November von 107 auf 158 pro 100'000 Einwohner zu. Im Vergleich zur Vorwoche suchten damit rund 48 Prozent mehr Menschen eine Arztpraxis auf. Bei den Meldungen wird jedoch nicht spezifisch erfasst, welche Erreger für die Beschwerden verantwortlich sind.

Corona-Fälle haben sich seit Anfang Oktober verdreifacht

Von den aktuell zirkulierenden Viren sind sowohl das Niveau der Influenzaviren als auch die Aktivität des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) derzeit noch unauffällig – wobei die Grippeviren langsam zunehmen. Die erste Grippewelle startet in der Schweiz normalerweise im Dezember oder Januar. Bei den Coronaviren nimmt die Aktivität hingegen seit etwas mehr als einem Monat konstant zu. Besonders häufig im Umlauf ist derzeit die Variante XFG.

Wie die Statistiken des BAG zeigen, wurden in der Woche vom 2. bis zum 8. November insgesamt 380 Fälle gemeldet. Während zu Beginn der Corona-Welle Ende September noch 124 Fälle gemeldet wurden, haben sich die Meldungen damit gut verdreifacht. Im Vergleich zum Höhepunkt der Pandemie sind die Zahlen jedoch weiterhin sehr tief: In der letzten Januarwoche 2022 waren fast 250'000 Fälle gemeldet worden.

Wie das BAG in seiner Lagebeurteilung festhält, gibt es «in der aktuellen Saison bislang keine Hinweise darauf, dass die Welle ihren Höhepunkt erreicht hat». Auch im Hinblick auf die bevorstehende Grippesaison lohnt es sich, neben den entsprechenden Impfungen weitere Tipps gegen die lästigen Erreger zu kennen.

Darauf kannst du verzichten

Im Kampf gegen Erkältungen greifen viele gern zu Vitamin C. Studien konnten jedoch nicht belegen, dass eine Vitamin-C-Aufnahme, die über dem Tagesbedarf liegt, bei Erwachsenen im Normalfall tatsächlich Erkältungen verhindern kann. Nur bei Sportlern wurde ein leicht geringeres Risiko durch die Einnahme festgestellt.

Ein weiterer Mythos findet sich beim «heissen Grog». Warmer Schnaps gilt als beliebtes Hausmittel gegen Erkältungen, Halsschmerzen und Grippe. Die Idee: Durch die keimtötenden Eigenschaften von Alkohol soll dieser entzündungshemmend wirken. Tatsächlich bewirkt er im Organismus jedoch das genaue Gegenteil und kann entzündliche Prozesse sogar noch verstärken. Insbesondere durch den Flüssigkeitsentzug wird der Körper zusätzlich unter Stress gesetzt.

Diese Tipps helfen wirklich

Wer unter einem viralen Infekt leidet, braucht vor allem Ruhe und ausreichend Schlaf. Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder eine laufende Nase machen es einem dabei nicht einfach. Wie die Krankenkasse Helsana auf ihrer Website schreibt, gibt es mehrere Hausmittel, die bei Erkältungssymptomen Linderung bieten.

Bei einer laufenden Nase kann ein Dampfbad mit Kamillenblüten weiterhelfen. Dazu gibt man das kochende Wasser und die Blüten in eine Schüssel und atmet den Dampf während 15 Minuten durch die Nase ein. Die Kamillenblüten haben entzündungshemmende Inhaltsstoffe, die leicht abschwellend wirken können. Zudem wirkt der Kamillendampf leicht austrocknend. Alternativ können auch zwei gehäufte Esslöffel Salz in 2 Liter Wasser aufgelöst werden.

Bei anhaltendem Reizhusten können Thymianblätter weiterhelfen. Denn durch die schleimlösende Wirkung fällt das Abhusten leichter. Die Pflanze wirkt zudem antibakteriell und antiviral. Wie der norddeutsche Rundfunk im vergangenen Jahr berichtete, fanden Forschende heraus, dass Thymian bei milden Erkältungskrankheiten genauso wirken kann, wie herkömmliche Arzneimittel.