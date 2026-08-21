Noah und Sofia sind 2025 erneut die beliebtesten Babynamen der Schweiz. Bei den Buben folgen Liam und Gabriel, bei den Mädchen Emma und Mia. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik.

Janine Enderli Redaktorin News

Jedes Jahr warten wir gespannt, welche Babynamen im Beliebtheitsranking zu oberst stehen. Neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass zwei altbekannte Kandidaten das Ranking 2025 anführen.

Bei den Buben gewinnt abermals Noah. Plätze 2 bis 4 belegen Liam, Gabriel und Matteo. Noah ist schon seit Jahren an vorderster Front dabei. Er stand bereits in den Jahren 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie von 2021 bis 2024 an der Spitze der Rangliste.

Grosse Generationenunterschiede

Sofia führt die Rangliste an. Dahinter folgen Emma, Mia und Lina. Bei den Mädchen war Sofia bereits von 2017 bis 2019 und von 2022 bis 2024 unter den Top drei, wie aus der Statistik hervorgeht.

Zwischen den verschiedenen Generationen sind die Namensunterschiede gross. Die häufigsten Vornamen der gesamten ständischen Wohnbevölkerung sind 2025 Daniel und Maria.