Zürich führt Smart City Index 2025 an, Genf und Lausanne folgen

Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten ein Problem

Zürich besetzt 2025 zum sechsten Mal den ersten Platz beim Smart City Index. Aber es kommt noch besser: Genf befindet sich auf Platz 3 und Nachbarstadt Lausanne schafft es noch knapp in die Top 10.

Dieses Ranking wurde vom Internationalen Institut für Managemententwicklung (IDM) veröffentlicht. Dabei wird mittels der Wahrnehmung der Bürger festgestellt, welche strukturelle Probleme bestehen und wie gut Technologie in ihren Städten eingesetzt wird, um das urbane Leben zu verbessern. 100 Einwohner aus jeder der 146 Städte werden nach ihrer Meinung gefragt. Anschliessend wird das Ergebnis mit den Vorjahren verglichen und am Ende das Ranking erstellt.

1 Zürich

Arzttermine online ausmachen und der Kauf von Onlinetickets für den öffentlichen Verkehr. Darin ist Zürich spitze. Zudem sind Recycling-Optionen und die medizinische Versorgung sehr zufriedenstellend, laut dem Ranking. Wo die Stadt aber auf ihre Probleme stösst: Bezahlbarer Wohnraum – doch damit ist sie nicht allein.

2 Oslo

Hier funktioniert besonders die Kartenbezahlung gut. Bargeld wird seltener gebraucht als in den anderen Top-5-Städten. Die Strassen sind weniger voll, allerdings ist man auch unzufriedener mit dem öffentlichen Verkehr. Ein Problem bleibt aber im Vergleich zum Vorjahr bestehen: Bezahlbarer Wohnraum ist rar.

3 Genf

Genf kann mit seinen Grünflächen, gute und zugängliche Schulen sowie gratis WLAN punkten. Erneut gibt es aber zu wenig Wohnungen, die nicht zu teuer sind. Jedoch muss die Stadt laut ihren Bewohnern mehr gegen die Sicherheit und Arbeitslosigkeit tun.

4 Dubai

Auch Dubai muss die Arbeitslosigkeit in den Griff kriegen. Hingegen punktet die Stadt, was Sicherheit angeht. Die meisten Bewohner fühlen sich sicherer durch die Installation von Überwachungskameras. Zudem wird IT-Wissen besser vermittelt als in anderen Städten.

5 Abu Dhabi

2020 war Abu Dhabi noch auf dem 14. Platz. Dieses Jahr allerdings auf dem fünften. Wie in Dubai ist Arbeitslosigkeit ein Problem. Hingegen beklagt man sich weniger über den Verkehr: Öffentlicher Verkehr ist gut ausgebaut und Informationen zu Stau und Co. werden online besser vermittelt als bei den europäischen Kontrahenten.

10 Lausanne

Die letzte Schweizer Stadt, die es ins Ranking geschafft hatte, ist Lausanne. Lausanne belegt den 10. Platz. 2021 war die zweite Stadt aus der Westschweiz auf dem vierten Platz. Möglicher Grund: Hier ist der Wohnungsmangel ein noch grösseres Anliegen der Bevölkerung als in Zürich.

Die aktuelle Liste kennt ausserdem zwei totale Absteiger und zwei Aufsteiger.

16 Ljubljana

2023 war die slowenische Hauptstadt auf dem 43. Platz – jetzt auf dem 16. Rang. Neben zugänglichem WLAN hat das Velo den Verkehr entlastet. Doch speziell bei der Korruption und der medizinischen Versorgung sehen die Bewohner Handlungsbedarf.

46 Riga

Riga hat ebenfalls eine steile Karriere hinter sich: 2023 war die Stadt noch auf dem 83. Platz, doch mittlerweile befindet sich die lettische Hauptstadt auf Platz Nummer 46. Wenig Luftverschmutzung und genug Grünflächen – das mögen die Einwohner an Riga.

51 Brisbane

Die australische Küstenstadt muss die bittere Pille schlucken. 21 Plätze verlor sie beim aktuellen Ranking. Bezüglich der integrierten Technologie sticht Brisbane in keiner Kategorie heraus und teure Wohnungen und viel Verkehr werden von den Einwohnern als strukturelle Probleme angesehen. Die Folge: Absturz beim Ranking.

71 Paris

Die Stadt der Liebe hat es nicht einfach. In den letzten Jahren war sie konstant, doch nun sackte sie um ganze 22 Plätze ab. Die Technologie wird vorteilhaft integriert, was die medizinische Versorgung angeht. Jedoch muss sich gemäss den Bürgern die Sicherheit und Luftqualität verbessern.