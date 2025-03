1/8 Das Hotel The Brecon schafft es in die begehrte Liste des «Time»-Magazins. Foto: The Brecon

Darum gehts Adelboden BE schafft es in die Liste der 100 grossartigsten Orte 2025

Hotel The Brecon sorgt für Aufsehen in der Schweizer Luxushotellandschaft

18 Zimmer und 4 Suiten, Übernachtung ab 580 Franken pro Nacht

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Für die globale Reisebranche ist es ein Fixpunkt im Jahr: die Veröffentlichung der 100 grossartigsten Orte der Welt des «Time»-Magazins. Zum siebten Mal in Folge kürt die Liste des US-Magazins aussergewöhnliche Orte – von Ferienanlagen über Kreuzfahrten bis hin zu Museen, Restaurants und Nationalparks. In der Ausgabe 2025 hat es Adelboden BE in das begehrte Verzeichnis geschafft.

Konkret geht es um das Hotel The Brecon im beliebten Skiort. «In einem Land, das von Fünf-Sterne-Hotels dominiert wird, ist es überraschend, dass ein so kleines Hotel so viel Aufsehen erregen kann», schreibt «Time». Das Brecon mit 18 Zimmern und vier Suiten wurde erst im vergangenen Juli eröffnet. Co-Besitzer Grant Maunder aus Wales und seine amerikanische Frau Andrèa übernahmen das ehemalige Huldi Hotel.

580 Franken pro Nacht

Das moderne Chalet im Alpendorf scheint bei den Gästen sehr gut anzukommen. Gemäss dem Magazin ist es vor allem bei Schweizer Touristen und professionellen Skifahrerinnen und Skifahrern beliebt. Internationale Gäste übernachten weniger im Hotel. Das Brecon ist nur wenige Minuten von der Talstation des Adelbodner Skigebiets entfernt.

Der Co-Besitzer zeigt sich gegenüber Blick sehr erfreut. «Wir sind unglaublich stolz», so Maunder. «Dieser Erfolg ist ein wahrer Beweis für das Engagement und die Leidenschaft unseres Teams, das einen unvergesslichen alpinen Rückzugsort geschaffen hat.»

Der Rückzugsort hat aber auch seinen Preis. Das billigste Doppelzimmer, das sogenannte Village Cosy, gibts ab 580 Franken pro Nacht. Der Preis variiert aber je nach Datum – dieses Wochenende kostet eine Übernachtung bereits 875 Franken. Immerhin: Das Essen à la carte und der kleine Spa-Bereich sind inbegriffen. Gemäss dem «Time»-Magazin eine Seltenheit in der «hochpreisigen» Schweiz. Der Spa-Bereich verfügt über ein Dampfbad, eine Sauna und einen Thermal-Aussenpool.

Zimbabwe, Grönland und Australien

Mit dem Brecon schafft es zum zweiten Mal hintereinander eine Schweizer Destination in die Liste der «world’s 100 greatest places». 2024 waren es sogar zwei Orte: Zermatt mit dem Matterhorn Alpine Crossing – der höchsten Alpenüberquerung per Seilbahn zwischen zwei Ländern – und das Kernforschungsinstitut Cern bei Genf.

Neben Adelboden sind Orte aus der ganzen Welt prämiert. So beispielsweise die Victoria-Wasserfälle in Zimbabwe, die Expeditionsfahrten «HX Grand Greenland» in Grönland und die «The Ghan»-Zugverbindung von Darwin nach Adelaide durch das riesige Outback in Australien.