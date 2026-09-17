Jessica Moretti lebt zunehmend isoliert.

Jessica Moretti lebt seit der Festnahme ihres Mannes Jacques im August zunehmend zurückgezogen. Sie verlässt ihr Haus nur noch selten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jessica Moretti lebt isoliert, verlässt ihr Haus kaum noch

Ihr Mann Jacques wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Sie muss täglich bei der Polizei erscheinen, darf Schweiz nicht verlassen

Janine Enderli Redaktorin News

Jessica Moretti (40) lebt zunehmend isoliert und zurückgezogen. Die Besitzerin der Bar Le Constellation verlässt ihr Haus offenbar kaum noch, wie Recherchen von «Le Parisien» zeigen. Wenn sie vor die Tür geht, dann vor allem, um ihre Kinder (1, 5) in den Kindergarten und in die Kita zu bringen und sie anschliessend wieder abzuholen, heisst es in dem entsprechenden Bericht.

Ihr Ehemann Jacques Moretti (50) wurde im August festgenommen. Ihm wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Gegenüber «Le Parisien» erzählen andere Eltern: «Früher holte ihr Mann den Kleinen ab. Jetzt macht sie es.»

Moretti möchte sich nicht äussern

Moretti soll offenbar vor allem für ihre Kinder leben. Laut den Recherchen von «Le Parisien» wurde sie kürzlich in einem Supermarkt von einem Angehörigen eines der Brandopfer verbal angegriffen. Ausser mit der Kindergärtnerin und dem Betreuer ihrer Kinder spreche sie fast mit niemandem mehr. «Niemand wagt es, sie anzusprechen, alle sind verlegen.»

Auf Anfrage von «Le Parisien» wollte sich Jessica Moretti nicht zu den Aussagen und den Geschehnissen der vergangenen Monate äussern. Dies aus Respekt vor den Opfern und der grossen Anzahl an Lügen, die bereits durch die Medien verbreitet worden seien.

Jessica Moretti befindet sich im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana unter Ersatzmassnahmen. Sie ist auf freiem Fuss, darf die Schweiz nicht verlassen und muss sich täglich bei einer Polizeistelle melden.