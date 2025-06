Seltenes Naturphänomen So strahlte der Erdbeermond in der Schweiz

Ein seltenes Mondspektakel war gestern Nacht am Himmel zu beobachten. Der Erdbeermond stand so tief am Himmel wie seit 18 Jahren nicht mehr. Die aktuellen Waldbrände haben die Erscheinung des Mondes beeinflusst und die rote Färbung des Mondes verstärkt.

Publiziert: vor 45 Minuten