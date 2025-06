Eine Nacht vor dem Naturspektakel So prachtvoll erstrahlte der Erdbeermond gestern

Am 11. Juni um 22.09 Uhr erleben wir den sogenannten Erdbeermond – und der steht so tief über dem Horizont wie seit 2007 nicht mehr. Gestern Nacht zeigte sich der Mond bereits hell am Himmel.

Publiziert: vor 34 Minuten