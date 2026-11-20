Das Wetter schlägt in den kommenden Tagen Kapriolen: Regen, Sturm und ein markanter Temperatursturz stehen bevor. Doch während sich die einen warm einpacken müssen, dürfen sich andere auf einen Lichtblick freuen.

Darum gehts Am Freitag ziehen Schauer durch, auf den Bergen drohen Sturmböen, im Süden scheint oft die Sonne

Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstag breitet sich am Sonntag erneut Niederschlag aus

Zum Wochenstart bleibt es im Osten kühl, in der Romandie gibt es bis 10 und im Tessin bis 14 Grad

Daniel Macher Redaktor News

Der Regenschirm bleibt in den nächsten Tagen ein treuer Begleiter: Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstagnachmittag nimmt das unbeständige Wetter bereits zum Sonntag wieder Fahrt auf. Dazu kommt ein kräftiger Temperaturkontrast zwischen Ost- und Westschweiz.

Schon am Freitag geht es turbulent weiter, wie Klaus Marquardt von Meteo News prognostiziert. Immer wieder ziehen Regenschauer durch, besonders entlang des Juras und der Alpen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1400 Metern. Gleichzeitig bläst ein kräftiger Südwest- bis Westwind. Auf den Bergen sind erneut schwere Sturmböen und auf exponierten Gipfeln sogar Orkanböen möglich. Die Temperaturen erreichen im Flachland lediglich 10 bis 12 Grad.

Eine Ausnahme bildet die Alpensüdseite: Im Tessin und in den Bündner Südtälern zeigt sich das Wetter deutlich freundlicher, vielerorts scheint sogar die Sonne.

Samstag bringt kurze Verschnaufpause

Am Samstagmorgen ist es im Norden zunächst noch wolkenverhangen, dazu fällt stellenweise Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1100 bis 1300 Meter. Doch im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter dank eines Zwischenhochs vorübergehend. Die Niederschläge werden seltener, die Sonne kann sich zunehmend durchsetzen. Lange hält die Freude allerdings nicht an: Bereits in der Nacht auf Sonntag ziehen aus Westen neue Wolken auf.

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Am Sonntag erreicht die Schweiz die nächste Ladung feuchter Luft. Bis zum Mittag breiten sich die Niederschläge vielerorts aus. Besonders spannend wird dabei der Blick auf die Schneefallgrenze: Während sie in der Romandie um 1500 Meter liegt, bewegt sie sich im Osten zunächst zwischen 1000 und 1300 Metern. In der Nacht auf Montag kann sie im Nordosten sogar deutlich unter die 1000-Meter-Marke sinken.

Schnee bis im Flachland möglich

Wie Meteo News weiter schreibt, liegt die Schweiz zu Wochenbeginn zwischen kalter Luft aus Deutschland und milderen Luftmassen über Frankreich und Italien. Das zeigt sich auch bei den Temperaturen: Während es in der Romandie noch 9 bis 10 Grad gibt, bleibt es im Osten deutlich kühler.

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze bei Niederschlag laut Meteo Schweiz ausserdem auf bis zu 650 Meter in der Deutschschweiz. Am Dienstag liegt sie voraussichtlich sogar nur noch bei etwa 400 Meter. Schnee bis im Flachland ist also möglich, aber nicht unbedingt realistisch. Stand jetzt ist für Montag eher trockenes Wetter angesagt.

Ganz anders sieht es im Tessin aus. Dort winken zum Wochenstart bis zu 14 Grad und reichlich Sonnenschein. Während im Osten also bereits die Winterjacke gefragt ist, darf man sich südlich der Alpen nochmals auf angenehm milde Stunden freuen.