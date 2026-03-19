Ein Mann versuchte in Biel, Kinder mit Süssigkeiten zu entführen und behauptete, der Fussballer Cristiano Ronaldo zu sein. Die Berner Polizei reagierte schnell und nahm ihn fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei Biel verhaftet Mann, der Kind mit Süssigkeiten locken wollte

Verdächtiger gab sich als Cristiano Ronaldo aus, um Kinder anzulocken

Berner Kantonspolizei untersucht Vorfall, mahnt zur Ruhe in sozialen Medien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Am Dienstag hat die Polizei in Biel BE einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein Kind zu entführen. Die Mutter des Jungen zu «Ajour»: «Mein Sohn rannte völlig panisch und weinend auf mich zu.»

Demnach habe der Mann von ausserhalb des Schultores versucht, das Kind mit Süssigkeiten zu locken, und behauptet, dass er Cristiano Ronaldo sei.

Der kleine Fussballfan erkannte sofort, dass etwas nicht stimmt, und ging nicht mit dem Mann mit.

«Jemand hat versucht, mir mein Kind zu stehlen»

Daraufhin soll der falsche Ronaldo versucht haben, ein weiteres Kind mitzunehmen. Dieses Mal erzählte er, dass der echte Ronaldo im Auto warten würde.

Auch dieses Mal gelang es dem Mann nicht. Die schockierte Mutter beschreibt die dramatische Situation gegenüber «Ajour»: «Jemand hat versucht, mir mein Kind zu stehlen.»

Der Mann konnte festgenommen werden. Die Polizei war für einen anderen Einsatz unterwegs, als sie die Meldung von der Schule bekamen. Der Vorfall wird nun untersucht. Der Verdächtige wurde befragt.