Ein 31-jähriger Mann aus Seengen sorgte mit wirren Schriftstücken in Lenzburg für Polizeieinsätze. Vergangenen Freitag durchsuchte die Polizei seine Wohnung und fand verdächtige Substanzen. Ermittlungen und Untersuchungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 31-Jähriger in Seengen beschäftigt Polizei mit wirren Schriftstücken seit Freitag

Wohnung enthält verdächtige Gegenstände und unbekannte Substanzen

Strafuntersuchung eingeleitet, sichergestellte Substanzen werden untersucht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In Seengen hat ein 31-jähriger Mann über mehrere Tage hinweg die Polizei beschäftigt. Grund waren wirre Schriftstücke, die der Mann im Briefkasten der Regionalpolizei Lenzburg hinterlassen hatte. Die Inhalte liessen ernsthafte Befürchtungen um seinen psychischen Zustand aufkommen.

Die Polizei plante daraufhin eine Kontrolle am vergangenen Freitag. Der Mann zog sich jedoch in seine Wohnung zurück und verbarrikadierte sich. Um die Verhältnismässigkeit zu wahren, verzichtete die Kantonspolizei auf ein gewaltsames Eindringen und versuchte mehrere Tage vergeblich, Kontakt aufzunehmen.

Behältnisse mit unbekannten Substanzen

Am Sonntagnachmittag gelang es der Polizei schliesslich, den Mann mit Unterstützung einer Drittperson ausserhalb seiner Wohnung anzuhalten. Ein Arzt überprüfte seinen Gesundheitszustand und ordnete eine fürsorgerische Unterbringung an.

Am darauffolgenden Montag durchsuchte die Kantonspolizei die Wohnung. Dabei stiessen die Einsatzkräfte auf verdächtige Gegenstände und Behältnisse mit unbekannten Substanzen. Das Forensische Institut Zürich, die Sanität und die Feuerwehr unterstützten den Einsatz. Die sichergestellten Gegenstände werden nun untersucht.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen den Mann eröffnet.