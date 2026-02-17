Mega-Lawine im Wallis? Das sagt Dienststelle Naturgefahren

Nach den starken Schneefällen herrscht im Wallis aktuell die Lawinengefahr-Stufe 4 von 5. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF warnt vor der Möglichkeit grosser, spontaner Lawinenabgänge.

Am Montagmorgen entgleiste in Goppenstein im Oberwallis ein Zug nach einem Lawinenniedergang, fünf Menschen wurden verletzt. Aus der Ortschaft La Fouly wurden unterdessen 50 Personen evakuiert.

«Wir erwarten bis morgen früh weitere 60 cm Neuschnee und morgen nochmals 30 cm. Das ergibt in manchen Gebieten fast einen Meter Schnee, allerdings mit sehr unterschiedlicher Verteilung», erläutert Pascal Stoebener, Leiter der Lawinenabteilung der Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis, im Gespräch mit der Zeitung «Le Nouvelliste». Weitere Evakuierung sind aktuell nicht geplant. Allerdings könnte am Montagabend in einigen Gebieten die Lawinengefahr der Stufe 5 erreicht werden.

Naturgefahren-Experte beruhigt

Sollte dieses Szenario wirklich eintreffen, wären die Behörden unter Umständen zu weiteren Evakuierungen gezwungen. Der Dienststelle für Naturgefahren zufolge zählen das Val Ferret und das Grosser St. Bernhard-Tal sowie der Nordkamm der Alpen, einschliesslich des Goms, zu den Gebieten mit dem höchsten Risiko.

Eine Wiederholung des üblen Lawinen-Februars 1999 schliesst Stoebener aus. Damals ereigneten sich gemäss SLF nach aussergewöhnlichen Schneefällen mehr als 1200 Lawinenabgänge in den Schweizer Alpen. Am tragischsten war die Lawine in Evolène, die am 21. Februar 1999 zwölf Menschenleben forderte.

«Wir befinden uns nicht in einer Extremsituation, solche Episoden erleben wir alle zwei bis drei Jahre. Ab Mittwoch sollte sich die Lage beruhigen», bremst Stoebener eine mögliche Lawinen-Panik. Der Blick auf die Wetterprognose zeigt: Mit sehr viel mehr Schneefall ist in den nächsten Tagen nicht mehr zu rechnen.