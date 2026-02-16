DE
FR
Abonnieren

Wegen Lawinengefahr und Windböen
Walliser Dorf wird evakuiert

Die Gemeinde Orsières VS evakuiert das Dorf La Fouly wegen Unwetter, Windböen und Lawinengefahr. Die Anweisung gilt ab Montagmorgen, heisst es in der Mitteilung.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/4
Eine Webcam aus dem Restaurant Auberge des Glaciers in Fouly VS zeigt, wie stark es aktuell im Dorf schneit.
Foto: Screenshot Webcam Pays du Saint-Bernard
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Das Dorf La Fouly VS in der Gemeinde Orsières VS wird teilweise evakuiert. Das gibt die Gemeinde am Montag bekannt. Grund sind die starken Unwetter und Windböen sowie die damit verbundene Lawinengefahr.

Der Zugang zur Langlaufloipe und zum Schneeschuhwanderweg ist ebenfalls verboten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Anweisung gelte ab Montag um 11 Uhr bis auf weiteres. Betroffen sind die Gebäude in der Lawinengefahrzone auf dem Plateau de L’A Neuvaz in La Fouly, des Weilers Clou/Les Granges VS und des Dorfes Ferret VS.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen