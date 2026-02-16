Die Gemeinde Orsières VS evakuiert das Dorf La Fouly wegen Unwetter, Windböen und Lawinengefahr. Die Anweisung gilt ab Montagmorgen, heisst es in der Mitteilung.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Das Dorf La Fouly VS in der Gemeinde Orsières VS wird teilweise evakuiert. Das gibt die Gemeinde am Montag bekannt. Grund sind die starken Unwetter und Windböen sowie die damit verbundene Lawinengefahr.

Der Zugang zur Langlaufloipe und zum Schneeschuhwanderweg ist ebenfalls verboten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Anweisung gelte ab Montag um 11 Uhr bis auf weiteres. Betroffen sind die Gebäude in der Lawinengefahrzone auf dem Plateau de L’A Neuvaz in La Fouly, des Weilers Clou/Les Granges VS und des Dorfes Ferret VS.