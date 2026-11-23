Am Montag ist in mehreren Schweizer Regionen Schnee gefallen, auch unterhalb der Alpen. Im Zürcher Oberland wurde es bereits auf knapp 800 Metern weiss. Die Flocken sorgen für Begeisterung.

Der erste Schnee in tiefen Lagen ist da!

Der erste Schnee in tiefen Lagen ist da!

Darum gehts Am Montag fiel in mehreren Schweizer Regionen Schnee, in Girenbad ZH bereits auf knapp 800 Metern

In Hemberg SG liegt Schnee auf der Skipiste, der Skilift auf 935 Metern steht aber noch still

Meteo Schweiz erwartet abends weniger Niederschlag, am Dienstagmorgen Sonne und später Wolken

Er ist da! Am Montag wurde es in mehreren Schweizer Regionen weiss – und das nicht nur in alpinen Lagen. In Girenbad in der Gemeinde Hinwil ZH ist auf knapp 800 Metern Schnee gefallen. Auch in Bäretswil ZH (696 Meter) ist es weiss.

Livia Fritschi (45) ist in Wernetshausen am Bachtel aufgewachsen und freut sich über den Schnee im Zürcher Oberland. «Es macht einfach gute Laune», sagt sie zu Blick. «Da kommen Kindheitserinnerungen hoch.»

«Schöne Überraschung»

«Ich bin zum Essen zur Bachtel-Ranch hochgefahren, weil das Restaurant am Montag offen ist und ich es kenne. Was für eine schöne Überraschung, der Schnee!»

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Bauer Reto Wäfler (52) aus Bäretswil ZH musste wegen des Schnees seine Schafe zusammentreiben. Sie kommen in den Stall. Das Problem: Wenn jetzt ein Lamm zur Welt kommt, kann das im Schnee problematisch sein. «Ansonsten kommen die Schafe mit Schnee gut zurecht, sie finden auch Futter», sagt Wäfler.

Schnee auf den Strassen

Laut Blick-Reporter Beat Michel sind in der Zürcher Gemeinde rund zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auch die Strassen sind bereits in einem winterlichen Zustand. «Der Schnee hat bereits angefangen anzusetzen. Im Moment ist es noch unproblematisch zum Fahren, doch in der Nacht könnte es gefrieren.»

In Hemberg SG (935 Meter über Meer) steht der dortige Skilift zwar noch Stil, jedoch liegt auf der Skipiste schon ordentlich Schnee, wie Bilder von BRK News zeigen.

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So geht es weiter

Etwas weiter abwärts hat sich der Schnee dann bereits wieder in Regen verwandelt.

Von Meteo Schweiz wird die Schneefallgrenze auf 600 bis 1100 Meter geschätzt. Im Laufe des Abends und der Nacht lassen die Niederschläge allmählich nach.

Der Dienstagmorgen dürfte dann sonnig weitergehen. Am Nachmittag ziehen jedoch wieder Wolken auf.

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