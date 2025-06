1/8 Das Importkontingent für Eier wird per 1. Juni 2025 wegen der gestiegenen Nachfrage erhöht. Foto: keystone-sda.ch

Swiss fliegt neue Destinationen an: Montpellier (F), Heringsdorf (D) und Niš (Serbien)

1 Einfuhr von Ausland-Eiern

Wegen der hohen Nachfrage nach Eiern wird das Importkontingent per 1. Juni 2025 um 50 Prozent erhöht. Wie der Bundesrat mitteilt, würden dadurch zusätzliche Importe von bis zu 10'000 Tonnen Eiern zum tieferen Zollsatz möglich.

«Der Entscheid war nötig, da die Inlandproduktion die Nachfragesteigerung nicht allein decken kann», so der Bundesrat. Demnach sei der Pro-Kopf-Konsum allein von 2023 auf 2024 um fünf Prozent auf 198 Eier pro Jahr gestiegen.

2 Roaming-Preise bei Swisscom

Kurz vor den Sommerferien senkt die Swisscom ihre Preise für die Benutzung des Handys im Ausland. Ab dem 1. Juni betrage die Preissenkung je nach Land bis zu 66 Prozent, heisst es beim grössten Schweizer Telekomkonzern.

So gebe es Roamingpakete für das Surfen in über 100 Ländern. Für die EU-Länder, Grossbritannien und die USA seien ab dem nächsten Monat 1 Gigabyte Daten für 5,90 Franken erhältlich. Bisher kostete das Datenpaket ab 14,90 Franken.

Auch die bisherigen Datenpakete für die Zone EU und Grossbritannien würden günstiger, heisst es weiter. Zudem ist ab Juli in den Blue-Mobilfunkabos rund um den Globus Roaming enthalten.

3 SBB-Verbindungen

Die SBB bauen ihre Sommerverbindungen nach Italien aus. So gibt es bereits ab Zürich jeweils samstags und sonntags eine Direktverbindung nach Sestri Levante. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, wird dieses Angebot per 1. Juni ausgebaut. Der Zug verkehrt täglich direkt von Zürich nach Genua-Sestri Levante. Das Angebot gilt bis 28. September.

Ausserdem wird die Verbindung Zürich-Genua-Sestri Levante vom 8. Juni bis 28. September täglich bis Pisa verlängert. Zwar dauere die Fahrt nach Pisa etwas länger. Dafür müsse man aber ab Zürich nicht umsteigen, so die SBB. Aufgrund von Bauarbeiten in Italien kann allerdings die Eurocity-Verbindung von Zürich HB nach Bologna vom 1. Juni bis 28. September 2025 nicht verkehren.

4 Flugdestinationen der Swiss

Die Lufthansa-Tochter Swiss fliegt gemäss Sommerflugplan ab dem 27. Juni 2025 zweimal wöchentlich ab Zürich nach Montpellier. Die Destination an der französischen Mittelmeerküste ist nicht nur für ihre Universität und ihre zahlreichen Sehenswürdigkeiten, darunter die Kathedrale von Montpellier, bekannt. Auch das pulsierende Nachtleben, das Essen und die Natur ziehen jedes Jahr Millionen Touristen an.

Ab dem 28. Juni 2025 fliegt die Swiss ausserdem einmal pro Woche nach Heringsdorf auf der deutschen Ostsee-Insel Usedom. In weniger als zwei Stunden gehts dann von Zürich aus ans Meer im Norden.

Ab dem 30. Juni fliegt die Swiss in die serbische Grossstadt Niš – und das zweimal pro Woche. Niš ist vor allem für seine Geschichte bekannt. So wurde etwa der frühere römische Kaiser Konstantin der Grosse dort geboren.

5 Schengen-Gesetzesänderungen

Per 15. Juni 2025 treten einige Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Schengen-Informationssystem in Kraft. «Mit der Inkraftsetzung wollte der Bundesrat zunächst zuwarten, bis das neue europäische Reisegenehmigungssystem ETIAS in Betrieb genommen werden kann», heisst es in einer Mitteilung.

Diese Reisegenehmigung ist künftig eine Bedingung für die Einreise von visumbefreiten Drittstaatsangehörigen in den Schengen-Raum.

6 Änderungen in einzelnen Kantonen

Apotheken im Kanton Schaffhausen

Der Kanton Schaffhausen passt den Apotheken-Notfalldienst per 1. Juni 2025 an. «In den letzten Jahren wurde die diensthabende Notfallapotheke zunehmend seltener in Anspruch genommen», so der Kanton in einer Mitteilung.

Die neue Regelung sieht angepasste Öffnungszeiten vor:

Montag bis Samstag: 7 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 8 bis 18 Uhr.

Für medizinische Notfälle sowie die Erstversorgung mit Notfallmedikamenten stehen gemäss Kanton weiterhin die ärztliche Notfallpraxis und die Notfallstation in den Spitälern offen.

Energie im Kanton Zug

Gas wird im Kanton Zug günstiger. Per 1. Juni 2025 senkt der Energieversorger WWZ die Gastarife für alle Kundengruppen um 1,2 Rappen pro Kilowattstunde, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Aufgrund einer inzwischen stabilisierten Versorgungslage seien die Grosshandels- und Beschaffungspreise wieder gesunken, schreibt das Unternehmen dazu weiter.

Hundehaltung im Kanton Zürich

Per 1. Juni 2025 tritt das Zürcher Hundegesetz in Kraft. Ab dann müssen also alle Hundehalterinnen und Hundehalter in einen Kurs – auch wenn sie nur einen Chihuahua an der Leine führen.

Mit der neuen Hundeverordnung wird die Hundeausbildung auf alle Rassen ausgedehnt, unabhängig von der Grösse. Bis anhin mussten nur Halterinnen und Halter von «grossen und massigen» Vierbeinern einen Kurs besuchen, nicht jedoch Halter von Chihuahuas, Dackeln und anderen Kleinhunden.

Alle Ersthundehalter oder Wiedereinsteigerinnen müssen künftig einen zweistündigen Theoriekurs absolvieren, dazu müssen alle Hundehalterinnen und -halter, sowohl beim ersten als auch bei späteren Hunden, einen sechsstündigen Praxiskurs besuchen.

