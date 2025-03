Regierung teilt mit Ab Juni müssen alle Zürcher Hundehaltenden in den Kurs

Das neue Zürcher Hundegesetz tritt mit einiger Verzögerung doch noch in Kraft: Wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte, gilt es ab Juni. Ab dann müssen also alle Hundehalter in einen Kurs - auch wenn sie nur einen Chihuahua an der Leine führen.

Publiziert: vor 19 Minuten