Im Sommer Zusätzliche SBB-Züge nach Italien und Frankreich

Im Sommer bieten die SBB eine Reihe von Zugverbindungen zu europäischen Feriendestinationen am Mittelmeer an. Beliebte Reiseziele wie Sestri Levante, Pisa, Avignon und Marseille können so mit der Bahn bequem erreicht werden.

Publiziert: 11:53 Uhr | Aktualisiert: 12:26 Uhr