Tiktoker Bireweich steht in Schaffhausen vor Gericht

Eric Weber: «Er wird ganz klar verurteilt»

Kurz vor Prozessbeginn trifft Grossrat Eric Weber vor dem Gerichtsgebäude ein. Erfahrungen mit der Justiz hat er bereits genug gesammelt. «Ich bin der Schweizer Politiker, der am meisten im Gefängnis ist – ich bin ständig im Gefängnis.», sagt er zu Blick.

Seine Prognose für den Prozess gegen Mirco Casorelli (40): «Er wird ganz klar verurteilt.» Aber nicht etwa, weil er sich strafbar gemacht hat – sondern, weil das Gericht keinen Mut hat, sagt Weber. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, wird der Fall laut Weber von Bireweichs Anwälten bis vor Bundesgericht gezogen.