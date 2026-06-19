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«Das Gericht erkennt nicht, dass Bireweich Komiker ist»
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Grossrat Eric Weber vor Ort:«Das Gericht erkennt nicht, dass Bireweich Komiker ist»

Nati-Stars beleidigt
Tiktoker Bireweich steht in Schaffhausen vor Gericht

Heute Freitag steht der Influencer Bireweich in Schaffhausen vor Gericht. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat ihn angezeigt, weil er Nati-Stars mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt haben soll – er sagt, es sei Satire. Blick berichtet live.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Der Influencer Mirco Casorelli muss am Freitag in Schaffhausen vor Gericht erscheinen.
Foto: zVg
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vor 7 Minuten

Eric Weber: «Er wird ganz klar verurteilt»

Kurz vor Prozessbeginn trifft Grossrat Eric Weber vor dem Gerichtsgebäude ein. Erfahrungen mit der Justiz hat er bereits genug gesammelt. «Ich bin der Schweizer Politiker, der am meisten im Gefängnis ist – ich bin ständig im Gefängnis.», sagt er zu Blick. 

Seine Prognose für den Prozess gegen Mirco Casorelli (40): «Er wird ganz klar verurteilt.» Aber nicht etwa, weil er sich strafbar gemacht hat – sondern, weil das Gericht keinen Mut hat, sagt Weber. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, wird der Fall laut Weber von Bireweichs Anwälten bis vor Bundesgericht gezogen. 

vor 44 Minuten

Soli-Kundgebung vor Gerichtsgebäude angekündigt

Polit-Querulant Eric Weber (62) wird am Freitag ebenfalls am Gerichtsgebäude in Schaffhausen auftauchen. Der rechtsextreme Basler Grossrat wird an einer Solidaritätskundgebung für Bireweich teilnehmen, ebenso sein Influencer-Kollege «De Winterthurer».

In einem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, verteidigt Weber den Influencer als «Comedian». Es sei eine «Frechheit», dass der Influencer angeklagt werde, sagt Weber in dem Clip ebenfalls. 

Die Nati nennt er in dem Video «FC Afrika Schwiiz». Bireweich, bürgerlich Mirco Casorelli, distanziert sich anschliessend grinsend von Webers Aussage. Nati-Stürmer Breel Embolo wird von Weber im Anschluss als «kriminell» bezeichnet.

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18.06.2026, 16:38 Uhr

Der Prozess beginnt um 8:30 Uhr

Der Influencer Bireweich aka Mirco Casorelli (40) muss sich heute vor dem Kantonsgericht Schaffhausen verantworten. Weil er in Videos über Spieler der Schweizer Fussball-Nati herzog, verurteilte ihn die Schaffhauser Staatsanwaltschaft 2024 wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Dieses Urteil akzeptierte Casorelli nicht und zog den Fall weiter.

In den sozialen Medien sorgte der heutige Gerichtstermin bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit. Mehrere Influencer aus der rechten Ecke haben angekündigt, Casorelli vor Ort zu unterstützen.

Der Prozess startet um 8:30 Uhr. Blick berichtet live aus dem Gerichtssaal.

Ende des Livetickers
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