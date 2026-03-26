Am Gega-Schulhaus in Schaffhausen läuft am Donnerstag ein grosser Polizeieinsatz. Schüler wurden evakuiert, das Gelände ist gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei-Einsatz wegen Bombendrohung am Gega-Schulhaus in Schaffhausen

Evakuierung von 300 Schülern und 40 Lehrpersonen, Gebiet abgesperrt

Schüler im Feuerwehrzentrum betreut, keine Verletzten gemeldet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Grosser Polizeieinsatz am Gega-Schulhaus in Schaffhausen. Wie die «Schaffhauser Nachrichten» berichten, sind bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen vor Ort. Schülerinnen und Schüler werden derzeit evakuiert, das Gebiet bleibt weiträumig abgesperrt.

Am Mittag gibt die Polizei den Grund bekannt: «Grund für den Einsatz ist eine Bombendrohung. Rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrpersonen wurden inzwischen evakuiert», sagt Polizeisprecherin Bianca Gähweiler zur «Schaffhauser Nachrichten».

«Alle Schüler wurden rausgebracht»

Die Eltern wurden bereits per Brief, der Blick vorliegt, benachrichtigt. Darin heisst es: «Im Schulhaus Gega Altstadt findet aktuell ein Polizeieinsatz statt. Es liegen derzeit keine Informationen über verletzte Personen vor.» Die Schüler würden derzeit im Feuerwehrzentrum der Stadt Schaffhausen betreut. «Die Polizei hat die Einsatzleitung übernommen und ist vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler werden so rasch wie möglich nach Hause geschickt.»

Eine Anwohnerin hat die Polizei gesehen und sich gewundert: «Alle Schüler wurden rausgebracht», sagt sie zu Blick. Was genau da vorgefallen sein könnte, kann sie nicht sagen.

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