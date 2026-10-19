Explosionen erschüttern Beringen SH

Gabriel Knupfer Redaktor News

Laute Knalle haben am frühen Montagmorgen um 4 Uhr die Menschen in Beringen SH aus dem Schlaf gerissen. «Die drei oder vier Explosionen waren sehr laut, so das ich aufgewacht bin», sagt ein Leser zu Blick.

Im Nachgang scheint ein Feuer ausgebrochen zu sein, wie Bilder des Lesers zeigen. Die Schaffhauser Polizei bestätigt einen Einsatz und die Explosionen. Zum möglichen Feuer und den Hintergründen sagt die Polizei noch nichts.

Laut dem Anwohner haben wahrscheinlich Kriminelle versucht, einen Bankomaten zu sprengen. Dabei könnte ein Gebäude in Brand geraten sein. Die Polizei wird voraussichtlich am Morgen weiter informieren.