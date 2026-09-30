Am Mittwochmorgen ist beim Bahnhof in Thayngen ein Geldautomat gesprengt worden. Bei der Explosion wurde. ein mutmasslicher Täter schwer verletzt. Es handelt sich um einen Mann aus den Niederlanden.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 4 Uhr am Mittwochmorgen wurde vis à vis des Bahnhofs Thayngen SH ein Geldautomat gesprengt. Die Täterschaft – mutmasslich drei Personen – flüchteten nach der Explosion in einem schwarzen Auto.

Rund 20 Minuten nach der Geldautomatsprengung wurde die Schaffhauser Polizei informiert, dass eine schwerverletzte Person in die Notfallstation der Spitäler Schaffhausen gebracht wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass es sich bei dem verletzten niederländischen Staatsangehörigen um einen der mutmasslichen Täter handelt. Der Mann erlitt bei der Explosion Verletzungen an einer Hand sowie am Oberschenkel.

Andere Täter flüchteten Richtung Deutschland

Die beiden weiteren mutmasslichen Täter flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Deutschland. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach ihnen wird weiterhin intensiv geführt.

Aufgrund von noch nicht detoniertem Sprengstoff musste das Gebiet rund um den Bahnhof Thayngen für die Bevölkerung gesperrt werden.

Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen.

Personen, die Angaben zum Vorfall, zur Täterschaft, dem Fluchtweg oder allenfalls zu benutzten Tatfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Schaffhauser Polizei in Verbindung zu setzen.