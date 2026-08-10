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Blick-Leser vor Ort
Video zeigt den Brand in Schaffhausen

In Schaffhausen brennt es am Montagabend an der Fulachstrasse. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.
Publiziert: 10.08.2026 um 20:28 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 21:41 Uhr
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