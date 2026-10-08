Regen war in der Schweiz in letzter Zeit Mangelware. In nächster Zeit wird das Wetter im ganzen Land allerdings wieder etwas feuchter. Die Regenwalze startet am Donnerstag im Westen des Landes und zieht in den kommenden Stunden Richtung Osten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach langer Trockenheit kommt Regen in die Schweiz

Ab Mittwoch trifft er die Westschweiz und das Tessin, am Donnerstag alle Regionen

Es wird kühler, ab 1800 Meter gibts Schnee, ab Sonntag wohl Sonne

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ausgetrocknete Böden und tiefe Pegelstände in Flüssen und Seen. Die Auswirkungen des mangelnden Regens der vergangenen Monate sind in der ganzen Schweiz deutlich zu sehen. Jetzt scheint jedoch wenigstens ein kurzfristiger Umbruch in Sicht zu sein.

Eine Regenwalze hat die Schweiz erreicht und gibt am Donnerstag so richtig Gas. In den Morgenstunden startet das nasse Wetter in der Westschweiz. Im Laufe des Tages sollen die Regenwolken dann über das ganze Land weiterziehen und für Niederschläge sorgen.

2:18 Fertig mit Sonnenschein: Fertig mit Sonnenschein: Heute wird es nass und kalt

Intensiver Regen entlang der Alpen

Laut Daten von Meteo Schweiz wird es um zirka 10:30 Uhr in der östlichen Genfersee-Region zum erstem Mal am Donnerstag stärker Regnen. Eine Niederschlagsintensität von bis zu 40 Millimeter pro Stunde ist dabei kurzfristig möglich.

Um die Mittagszeit soll es dann in der Inner- und Ostschweiz so richtig nass werden. Der Schwerpunkt des Regens verschiebt sich voraussichtlich entlang der Alpen. Zwischen 12 und 13 Uhr muss vor allem in den Gebieten rund um den Vierwaldstätter- und Walensee mit starken Niederschlägen gerechnet werden.

Den ganzen Tag intensiv regnen wird es am Donnerstag voraussichtlich im Tessin. Ihren Höhepunkt erreichen die Unwetter in der Sonnenstube aber erst gegen den Abend. Zwischen 17 und 18 Uhr ist im Tessin eine Niederschlagsintensität von mehr als 60 Millimetern pro Stunde möglich.

Regen und Kälte

Der Wetterumbruch sorgt tagsüber zudem für einen deutlichen Temperaturrückgang. Wärmer als 15 Grad wird es am Donnerstag wahrscheinlich nicht. Am Abend ist ab 1800 Metern über Meer ausserdem Schnee möglich.

Bereits am Mittwochnachmittag wurde es im Tessin und in der Westschweiz zum ersten Mal nass. Im Osten des Landes blieb es am Mittwoch jedoch sonnig bei Temperaturen von bis zu 25 Grad.

Regen von kurzer Dauer

Bringt die Regenwalze also tatsächlich eine Entlastung der anhaltenden Trockenheit mit sich? Danach sieht es eher nicht aus. Laut der Acht-Tages-Prognose von Meteo Schweiz lässt der Regen spätestens am Wochenende wieder nach. Ab Sonntag ist dann voraussichtlich wieder mit eher sonnigem Wetter zu rechnen. Diese Prognosen sind allerdings noch unsicher und können sich jederzeit ändern.