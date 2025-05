Auf Instagram teilte Sarah Bossard, Frau von AFD-Chefin Alice Weidel, Einblicke in ihr privates Leben. Wanderungen, Partys – Spiegelselfies. Nun ist das Profil weg. Wieso, ist ein Rätsel.

1/2 Auf Instagram teilte Sarah Bossard, Frau von Alice Weidel, öfters Einblicke in ihr Privatleben. Foto: Instagram

Darum gehts Sarah Bossard, Ehefrau von Alice Weidel, löscht ihr Instagram-Profil

Bossard teilte zuvor Schnappschüsse aus ihrem Leben mit Weidel

45-jährige Schweizerin arbeitet angeblich an neuem Filmprojekt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Aus Alice Weidels Privatleben weiss man wenig. Etwas offener zeigt sich ihre Frau Sarah Bossard – zumindest bis anhin. Die 45-jährige Schweizerin teilte auf Instagram Schnappschüsse, wie sie und ihre Frau in der Kronenhalle vor einem Spiegel posieren oder wie sie in Berliner Techno-Clubs feiert.

Nun ist ihr Profil verschwunden, wie «Bild» berichtet. Ruft man das Profil der Schweizerin mit Wurzeln in Sri Lanka auf, erscheint nur noch die Meldung, dass das Profil nicht verfügbar ist. Warum das so ist, ist unklar und auch ihr Umfeld zeige sich überrascht, wie das deutsche Medium schreibt.

Dass das Paar in der Schweiz lebt, hatte Weidel unter anderem mit Sicherheitsbedenken begründet. Ob das auch der Auslöser war, wieso sich Bossard für den Rückzug aus Social Media entschieden hat? Aus Weidels Umfeld hiess es am Abend, dass der 45-Jährigen «die Zeit fehle für ihr Instagram-Profil», da sie an einem neuen Projekt arbeite. «Der Film kommt bald ins Kino», heisst es bei «Bild».