DE
FR
Abonnieren

Polizei stoppt Raser
Niederländer brettert mit 143 km/h durch 80er-Zone in Vicosoprano GR

Am Samstagnachmittag hat die Kantonspolizei Graubünden in Vicosoprano einen Raser gestoppt. Der Niederländer überschritt die geltende Höchstgeschwindigkeit um 63 km/h.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
Am Samstagnachmittag fuhr ein Niederländer mit 143 km/h statt der erlaubten 80 km/h über die Malojastrasse bei Vicosoprano. (Symbolbild)
Foto: Kapo Graubünden
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Niederländer (54) am Samstag auf der Malojastrasse H3b von Bregaglia GR kommend in Richtung Silvaplana GR, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Dabei wurde der Autofahrer mit 143 km/h Netto-Geschwindigkeit statt der maximal erlaubten 80 km/h gemessen. Eine Motorradpatrouille der Kantonspolizei Graubünden stoppte den Autofahrer und aberkannte seinen ausländischen Führerausweis. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen