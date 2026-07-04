Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Niederländer (54) am Samstag auf der Malojastrasse H3b von Bregaglia GR kommend in Richtung Silvaplana GR, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Dabei wurde der Autofahrer mit 143 km/h Netto-Geschwindigkeit statt der maximal erlaubten 80 km/h gemessen. Eine Motorradpatrouille der Kantonspolizei Graubünden stoppte den Autofahrer und aberkannte seinen ausländischen Führerausweis. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.