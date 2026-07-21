In Büren SO wurde am 11. Juli eine Leiche ohne Gliedmassen gefunden. Nun steht fest: Es handelt sich um eine vermisste 71-Jährige.

Janine Enderli Redaktorin News

Am 11. Juli wurde in Büren SO ein Leichnam ohne Hände, Teile der Füsse sowie Kopf in einem Rapsfeld aufgefunden. Nun konnte die verstorbene Person identifiziert werden, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt.

Lange war unklar, was es mit dem Fund auf sich haben könnte. Im Dorf wurde eine Frau seit über zwei Monaten vermisst. Angehörige befürchteten, dass es sich bei der gefundenen Person um sie handeln könnte. Dies hat sich nun bestätigt.

Fehlende Körperteile auf Tierfrass zurückzuführen

«Gestützt auf die vorliegenden Ergebnisse handelt es sich bei der verstorbenen Person um eine 71-jährige Frau, welche gesundheitliche Probleme hatte und seit mehreren Wochen vermisst wurde. Die fehlenden Körperteile sind gemäss den zwischenzeitlich getätigten Untersuchungen auf Tierfrass zurückzuführen», heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Staatsanwaltschaft.

Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung liegen keine vor, weshalb die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.