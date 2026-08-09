Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Samstagabend in Buch bei Frauenfeld eine E-Bike-Fahrerin mittelschwer verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 20.15 Uhr war eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin auf der Dorfstrasse Richtung Trüttlikon TG unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung mit der Trüttlikonerstrasse kollidierte sie mit dem Auto eines 71-Jährigen, der auf der Trüttlikonerstrasse Richtung Oberneunforn unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Die E-Bike-Fahrerin wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.