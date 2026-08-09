DE
FR
Abonnieren

Verkehrsunfall in Buch TG
E-Bike-Fahrerin (14) bei Kollision mit Auto mittelschwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Samstagabend in Buch bei Frauenfeld eine E-Bike-Fahrerin mittelschwer verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.
Publiziert: 09.08.2026 um 11:03 Uhr
|
Aktualisiert: 09.08.2026 um 13:44 Uhr
Die Velofahrerin wurde mittelschwer verletzt.
Foto: Kantonspolizei Thurgau
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Kurz nach 20.15 Uhr war eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin auf der Dorfstrasse Richtung Trüttlikon TG unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung mit der Trüttlikonerstrasse kollidierte sie mit dem Auto eines 71-Jährigen, der auf der Trüttlikonerstrasse Richtung Oberneunforn unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Die E-Bike-Fahrerin wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen