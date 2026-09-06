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Leservideo zeigt den Brand in Frauenfeld
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Feuerwehr im Einsatz:Leservideo zeigt den Brand in Frauenfeld

Ursache noch unklar
Brand in Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG

Am Sonntagmorgen steht ein Mehrfamiliengebäude in Frauenfeld in Brand. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte einen entsprechenden Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Am frühen Sonntagmorgen stand ein Mehrfamilienhaus in Frauenfeld in Flammen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Brand in Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG am Sonntagmorgen, keine Verletzten
  • Flammen schlugen aus mehreren Stockwerken des Hauses
  • Schäden an Fassade und Innenräumen, Brandursache noch unbekannt
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG zu einem Brand. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte kurz vor neun gegenüber Blick einen dementsprechenden Einsatz. Verletzt wurde niemand beim Brand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Eine Medienmitteilung soll im Verlauf des Vormittags folgen.

Aufnahmen einer Blick-Leserin zeigen, wie gegen 6 Uhr Flammen aus mehreren Stockwerken des Wohnhauses schlagen. Aufnahmen gegen 9 Uhr offenbaren die grossräumigen Schäden, die an der Hausfassade und in den Innenräumen entstanden sind. 

+++Update folgt+++

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