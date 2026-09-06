Am Sonntagmorgen steht ein Mehrfamiliengebäude in Frauenfeld in Brand. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte einen entsprechenden Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG am Sonntagmorgen, keine Verletzten

Flammen schlugen aus mehreren Stockwerken des Hauses

Schäden an Fassade und Innenräumen, Brandursache noch unbekannt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Frauenfeld TG zu einem Brand. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte kurz vor neun gegenüber Blick einen dementsprechenden Einsatz. Verletzt wurde niemand beim Brand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Eine Medienmitteilung soll im Verlauf des Vormittags folgen.

Aufnahmen einer Blick-Leserin zeigen, wie gegen 6 Uhr Flammen aus mehreren Stockwerken des Wohnhauses schlagen. Aufnahmen gegen 9 Uhr offenbaren die grossräumigen Schäden, die an der Hausfassade und in den Innenräumen entstanden sind.

+++Update folgt+++