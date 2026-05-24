Beim Überholvorgang kollidierte ein Töfffahrer am Samstagabend in Diessenhofen mit einem entgegenkommenden Auto. Der Töfffahrer wurde schwer verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Töfffahrer (17) war gegen 22 Uhr am Samstagabend auf der Diessenhoferstrasse von Schlatt Richtung Diessenhofen TG unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Bei der Verzweigung mit der Strasse Richtung Kundelfingerhof bog ein vor ihm fahrendes Auto nach rechts ab. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte der Motorradfahrer das abbiegende Auto und kollidierte in der Folge mit dem Auto eines 30-Jährigen, der vom Kundelfingerhof herkommend nach links in die Diessenhoferstrasse einbog.

Der 17-jährige Motorradfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Diessenhofen den betroffenen Strassenabschnitt für rund vier Stunden und leitete den Verkehr um. Zur Spurensicherung und vollständigen Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.