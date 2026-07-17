Am Donnerstag ist in Frauenfeld ein Piranha der Schweizer Armee verunfallt. Ein Armeeangehöriger wurde verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armeefahrzeug rammt Wachhäuschen in Frauenfeld, Soldat verletzt

Unfall mit Piranha-Fahrzeug, Umstände noch unklar

Militärjustiz ermittelt, ein Verletzter im Spital

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung bei der Kaserne Auenfeld in Frauenfeld TG: Wie ein Leserreporter berichtet, ist am Donnerstag ein Armeefahrzeug in der Nähe des Waffenplatzes in ein Wachhäuschen gekracht. Durch den Aufprall sei ein Soldat, der sich im Inneren des Postens befand, verletzt worden. «Der Mann liegt jetzt verletzt im Spital», so der Leserreporter.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Auf Anfrage bestätigt die Militärjustiz, dass es bei der Kaserne Auenfeld zu einem Unfall gekommen ist.

Betroffen war ein Piranha-Fahrzeug der Schweizer Armee. Ein Armeeangehöriger wurde verletzt. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.