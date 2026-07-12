In Frauenfeld krachte ein 23-Jähriger am Samstagabend mit seinem 460-PS-BMW in ein stehendes Auto. Eine Frau wurde verletzt, die Polizei prüft ein mögliches Raserdelikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau bei Unfall in Frauenfeld an Tankstelle leicht verletzt, Samstagabend

Polizei sichert 460-PS-BMW, Raserdelikt wird geprüft

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken entstanden

Daniel Macher Redaktor News

Bei einer Kollision an einer Tankstelle in Frauenfeld ist am Samstagabend eine Frau leicht verletzt worden. Die Kantonspolizei Thurgau schliesst ein Raserdelikt derzeit nicht aus und hat das Fahrzeug des mutmasslichen Unfallverursachers sichergestellt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 21.40 Uhr auf der Zürcherstrasse. Ein 23-jähriger Autofahrer war von der Bahnhofstrasse her in Richtung Felben unterwegs, als er kurz nach der Einmündung in die Zürcherstrasse die Kontrolle über seinen BMW verlor. Das Fahrzeug geriet über das rechtsseitige Trottoir und prallte seitlich gegen ein Auto, das bei einer Tankstelle stand.

Unfallstrasse mehrere Stunden gesperrt

Im stehenden Fahrzeug befand sich eine 34-jährige Frau. Sie wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei Thurgau stellte den 460 PS starken BMW des 23-Jährigen sicher. Ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte und ein Raserdelikt vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen. Während der Unfallaufnahme blieb die Zürcherstrasse im betroffenen Bereich während mehrerer Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Frauenfeld regelte den Verkehr.