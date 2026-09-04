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«Er ist noch auf der Unfallstelle verstorben»
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Heissluftballon-Unfall:«Er ist noch auf der Unfallstelle verstorben»

Tragödie im Kanton Thurgau
Mann (†86) von Heissluftballon-Korb getroffen – tot

Am Donnerstagabend wurde in Salen-Reutenen TG ein Mann von einem Korb eines Heissluftballons getroffen. Er erlag vor Ort seinen Verletzungen.
Publiziert: 10:56 Uhr
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Aktualisiert: vor 56 Minuten
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Am Donnerstagabend wurde in Salen-Reutenen ein Mann von einem Korb eines Heissluftballons getroffen.
Foto: Kantonspolizei Thurgau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein 86-jähriger Deutscher stirbt bei Heissluftballon-Unfall in Oberi Speck
  • Unfallursache unklar, Kriminaltechnischer Dienst und SUST klären die Umstände
  • Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnet Strafuntersuchung, Bundesanwaltschaft übernimmt Fall
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Mattia JutzelerRedaktor News

Gegen 17.45 Uhr am Donnerstagabend wurde auf einer Wiese in Salen-Reutenen TG im Bereich «Oberi Speck» ein Zuschauer beim Startvorgang eines Heissluftballons vom Korb getroffen. Der 86-jährige Deutsche erlag vor Ort seinen Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau.

Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau hat die Spuren vor Ort gesichert. Spezialisten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wurden zur Klärung der Unfallursache beigezogen.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen TG hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die von der Bundesanwaltschaft fortgeführt wird.

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