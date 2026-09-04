Mann (†86) von Heissluftballon-Korb getroffen – tot

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein 86-jähriger Deutscher stirbt bei Heissluftballon-Unfall in Oberi Speck
- Unfallursache unklar, Kriminaltechnischer Dienst und SUST klären die Umstände
- Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnet Strafuntersuchung, Bundesanwaltschaft übernimmt Fall
Mattia JutzelerRedaktor News
Gegen 17.45 Uhr am Donnerstagabend wurde auf einer Wiese in Salen-Reutenen TG im Bereich «Oberi Speck» ein Zuschauer beim Startvorgang eines Heissluftballons vom Korb getroffen. Der 86-jährige Deutsche erlag vor Ort seinen Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau.
Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau hat die Spuren vor Ort gesichert. Spezialisten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wurden zur Klärung der Unfallursache beigezogen.
Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen TG hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die von der Bundesanwaltschaft fortgeführt wird.